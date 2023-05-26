Япония расширила антироссийские санкции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Япония ужесточает санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, сообщил японский МИД в пятницу.

Как следует из сообщения, в обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России, чьи активы в Японии замораживаются. Также вводятся экспортные ограничения в отношении 80 организаций.

Ранее Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщало, что страны G7 в преддверии саммита в Хиросиме 19 - 21 мая рассматривали возможность введения почти полного запрета экспорта в Россию. Однако затем издание Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что страны ЕС и Япония не согласны с предложением США о почти полном запрете экспорта в РФ.

Новость дополняется