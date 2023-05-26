Что случилось этой ночью: пятница, 26 мая

Заявление Путина о позитивном развитии ситуации в Закавказье, работа системы ПВО в небе над Ростовской областью, расширение антироссийских санкций Японии

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин заявил, что ситуация в Закавказье развивается в сторону урегулирования. "Есть до сих пор неурегулированные вопросы, но на мой взгляд, и мы разговаривали об этом и с коллегами с азербайджанской стороны, и с коллегами с армянской стороны, они носят чисто технический характер", - отметил президент РФ.

- Система ПВО сбила украинскую ракету в небе над Ростовской областью. "В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу", - сообщил глава региона Василий Голубев.

- Япония расширила антироссийские санкции. В обновленные санкционные списки вошли 17 физических лиц и 78 организаций из России. Также вводятся экспортные ограничения в отношении 80 компаний.

- МИД РФ заявил о поиске альтернатив "зерновой сделке", если РСХБ не подключат к SWIFT. При этом дипломаты отметили отсутствие прогресса по решению других "системных" проблем, блокирующих экспорт сельскохозяйственной продукции из России.

- Минфин США ввел санкции против россиянина из-за подозрения в связях с группой "Вагнер". В пресс-релизе американского ведомства утверждается, что Иван Маслов участвует в руководстве деятельностью "Вагнера" в Мали.