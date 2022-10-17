Железная руда дешевеет на словах Си Цзиньпина о сохранении прежней ковид-политики

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Цены на железную руду быстро снижаются в понедельник после того, как председатель КНР Си Цзиньпин назвал успешной политику "нулевой терпимости" к коронавирусу.

Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре снижались в понедельник на 2,4%, до $91,55 за тонну. Если цена опустится ниже $91,20 за тонну, она обновит минимум с ноября 2021 года.

На ХХ съезде Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19.

До этого выступления участники рынка допускали, что китайский лидер может намекнуть на ослабление жестких мер по борьбе с пандемией, которые уже серьезно ослабили экономику страны в этом году, отмечает Bloomberg. Более мягкая политика по сдерживанию коронавируса "могла стать спасением для рынка сырьевых товаров", сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар. При этом слова китайского лидера о том, что экономическое развитие остается важнейшим приоритетом, позволяет надеяться на некоторое ослабление мер в следующем году в случае ухудшения ситуации в экономике, добавил Дхар.