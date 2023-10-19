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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:24

В торговой сети Costco Wholesale сменится главный исполнительный директор

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент и операционный директор Costco Wholesale Рон Вахрис займет должность главного исполнительного директора компании 1 января 2024 года, сообщила пресс-служба оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов.

Действующий CEO Крейг Йелинек уйдет в отставку, но останется консультантом до конца апреля 2024 года. Он также сохранит за собой место в совете директоров.

Вахрис проработал в Costco более 40 лет, начав свою карьеру в качестве оператора вилочного погрузчика. Должности президента и операционного директора он занял в феврале 2022 года.

Компания также сообщила, что совет директоров одобрил квартальные дивиденды в размере $1,02 на акцию.

С начала 2023 года капитализация Costco выросла на 25,9%, до $254,3 млрд, в то время как индекс S&P 500 вырос на 12,4%.

Costco США Рон Вахрис Крейг Йелинек
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