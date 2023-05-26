ЦБ РФ предупредил о рисках на фоне роста сбережений в иностранных инструментах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ вновь увидел уязвимости на фоне возобновления роста сбережений населения в иностранных инструментах.

Объем переводов граждан на свои счета в иностранных банках и брокерах существенно возрос в 2022 году. "Во многом данные переводы используются для финансирования расходов в зарубежных поездках и при оплате импорта товаров и услуг, однако оставшаяся часть отражает тенденцию к росту сбережений граждан в иностранных инструментах", - говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ РФ.

Раньше физические лица покупали иностранные ценные бумаги через российскую инфраструктуру, а теперь они увеличили переводы средств брокерам-нерезидентам: за 2022 год они выросли в 16 раз по сравнению с 2021 годом и составили 228 млрд рублей, в I квартале 2023 года перевели 50 млрд рублей.

В этой тенденции Банк России видит риски для граждан, банковского сектора (сокращение пассивов) и экономики в целом (в виде более высокой стоимости заимствований). ЦБ указывает и на санкционные риски со стороны недружественных стран: "Ряд иностранных финансовых институтов уже ввели ограничения для российских клиентов, в будущем применение указанной практики может расшириться, в том числе по отношению к операциям с ценными бумагами".

Регулятор также отмечает интерес граждан к криптоактивам, хотя и не видит признаков "значимого притока новых пользователей на рынок". Основными каналами приобретения криптоактивов на фоне ухода иностранных платежных систем являются P2P-операции (между физлицами) и наличные.

Уязвимость, связанная с размещением сбережений граждан в иностранных инструментах, пока носит ограниченный характер, население продолжает преимущественно вкладывать средства в рублевые депозиты и российские акции, отмечает ЦБ.