Банк России не исключил глобальной стагфляции из-за инфляции и финансового стресса

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сохранение инфляции на высоком уровне длительное время в сочетании со стрессом в финансовом секторе может привести мировую экономику к стагфляции, говорится в обзоре рисков финансовой стабильности Банка России.

"Происходящая геоэкономическая фрагментация может создать дополнительные проблемы, поскольку ведет к сокращению трансграничного движения капитала и рабочей силы, падению благосостояния и росту цен на широкий круг товаров, что может усиливать риски для финансовой стабильности", - отмечает ЦБ.

Крах ряда банков в США вызвал турбулентность на рынках, проблемы обострились и в Европе. Эта ситуация показала, что за годы сверхнизких процентных ставок у финансовых институтов накопились скрытые проблемы.

"При этом инфляционные риски остаются повышенными, и необходимость дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией может вызвать целый ряд негативных последствий", - полагает Банк России.

Он не исключает реализацию процентного риска в более крупном масштабе, проблемы у небанковских финансовых организаций, повышение кредитных рисков из-за высокой долговой нагрузки у широкого круга заемщиков.

Россия стала менее зависима от глобальных рисков, однако чувствительным каналом влияния остается возможное сокращение спроса и цен на товары российского экспорта в случае мировой рецессии, отмечает ЦБ. Кроме того, все более значимым фактором с точки зрения эффектов заражения становится экономическая и финансовая устойчивость дружественных для России стран.