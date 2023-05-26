"ВСМПО-Ависма" готовится к увеличению российских заказов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" увеличивает объем выполняемых заказов внутри России, сообщил "Интерфаксу" исполняющий обязанности гендиректора корпорации Николай Мельников.

"Рынки у нас остались, немного (в дружественных странах - ИФ) и Россия нам сегодня заказов дала. Вот буквально вчера измененный план производства дали с увеличением объема", - сказал Мельников.

По его словам, заказы связаны с самолетостроением и двигателестроением. "Не только самолеты, но и двигатели к ним, и количество большое. (...) Сейчас конструкторы-двигателисты собирают опытные образцы, сертифицируют. Конечно, еще будут доработки какие-то, но если судить по программе, которую объявили, это много", - заверил он.

Мельников отметил, что у компании есть определенные трудности, но они решаются.

Как сообщалось, волна антироссийских санкций вынудила "ВСМПО-Ависму" скорректировать сбытовую политику. Один из крупнейших потребителей продукции компании - американская Boeing Co. отказалась от закупок титана у ВСМПО еще в марте 2022 года. Другой крупный клиент - европейский авиастроительный концерн Airbus сообщил о поиске альтернативных источников поставок этого металла. Комментируя ситуацию, российская компания заявляла, что у нее есть все возможности для снижения рисков и переориентации сбыта на другие рынки.

В начале марта корпорация сообщала, что повысила оплату труда основному производственному персоналу, это стало возможным благодаря расширению рынков сбыта продукции и увеличению производственного плана.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. По данным сайта "ВСМПО-Ависмы", основной акционер компании - заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех".