"ВСМПО-Ависма" построит в "Титановой долине" сортопрокатный комплекс за 21 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" планирует построить сортопрокатный комплекс на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Верхней Салде (Свердловская область), объем инвестиций оценивает более чем в 21 млрд рублей.

Соглашение о реализации проекта подписали дочернее предприятие "ВСМПО-Ависмы" - ООО "ВСМПО - Новые технологии" и "ОЭЗ "Титановая долина" на полях "Иннопрома", сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии подписания документа.

Реализация проекта начнется в 2023 году, запуск производства намечен на 2027 год.

"Новый комплекс увеличит существующие производственные мощности титанового сортопроката в два раза и обеспечит стратегические отрасли РФ уникальной высокоточной продукцией. С появлением нового комплекса мы сможем удовлетворить растущий спрос за счет расширения ассортимента титановой продукции, востребованной в приоритетных отраслях РФ", - сообщил "Интерфаксу" и.о. гендиректора "ВСМПО-Ависмы" Николай Мельников.

В июне "ВСМПО-Ависма" запустила комплекс механической обработки деталей из титана, инвестиции в проект составили 3,2 млрд рублей. В рамках проекта построены корпуса площадью 10 тыс. кв. м, установлено оборудование и запущена первая очередь линии получистовой обработки колец и дисков. Строительство данного цеха велось на протяжении 3 лет. Инвестпроект реализован для увеличения производственных мощностей и расширения портфеля заказов. Планируется, что следующим этапом инвестпроекта станет строительство второй очереди, которая позволит проводить чистовую обработку колец и дисков для авиации и двигателестроения.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки.

ОЭЗ промышленно-производственного типа "Титановая долина" создается с 2010 года. Общая площадь ее территории - 400 га. Первая очередь ОЭЗ расположена в Верхней Салде, вторая - на землях аэропорта "Уктус" (96 га).