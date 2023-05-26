Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

TCS Group подходит к выплате дивидендов с финансовой и технической точек зрения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - TCS Group с финансовой точки зрения готова платить дивиденды, но нужно решить еще технические вопросы, сообщил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"С точки зрения финансовой составляющей в отчете все достаточно понятно, у нас есть возможности и буфер это сделать (вернуться к выплате дивидендов - ИФ). Есть ли желание или нет желания, это другой вопрос. Важно, что финансово у нас такая возможность есть", - сказал он журналистам в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

"Дальше возникает вопрос технический. Сейчас, наверно, в текущий момент мы до конца не понимаем, как это сделать технически, чтобы распределить равномерно для всех акционеров", - отметил он.

Когда это понимание появится, группа рассмотрит вопрос, нужно ли совмещать финансовую возможность с технической, чтобы выплачивать дивиденды.

TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, в марте 2023 года продлила паузу в их выплате. Группа не выплачивала дивиденды в течение 2022 года.

TCS Group Станислав Близнюк Тинькофф банк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Биржевые цены на 95-й бензин слегка отступили от рекордных значений

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Президент Rosenberg Research заявил о ценовом пузыре на рынке акций AI-компаний

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Госдуме предложили ввести социальные банковские вклады

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

Michelin продала российский бизнес местному дистрибьютору "Пауэр Интернэшнл-шины"

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

ЦБ РФ готов обсудить перевод кредитных "каникул" для МСП на постоянную основу

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Небольшая прибавка выработки ветряков понизила цену газа до $279/тыс. куб. м

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии

Для АПК выделили еще 7 млрд рублей на льготные кредиты и субсидии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });