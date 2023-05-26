TCS Group подходит к выплате дивидендов с финансовой и технической точек зрения

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - TCS Group с финансовой точки зрения готова платить дивиденды, но нужно решить еще технические вопросы, сообщил председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк.

"С точки зрения финансовой составляющей в отчете все достаточно понятно, у нас есть возможности и буфер это сделать (вернуться к выплате дивидендов - ИФ). Есть ли желание или нет желания, это другой вопрос. Важно, что финансово у нас такая возможность есть", - сказал он журналистам в кулуарах съезда Ассоциации банков России.

"Дальше возникает вопрос технический. Сейчас, наверно, в текущий момент мы до конца не понимаем, как это сделать технически, чтобы распределить равномерно для всех акционеров", - отметил он.

Когда это понимание появится, группа рассмотрит вопрос, нужно ли совмещать финансовую возможность с технической, чтобы выплачивать дивиденды.

TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, в марте 2023 года продлила паузу в их выплате. Группа не выплачивала дивиденды в течение 2022 года.