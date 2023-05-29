Квота на экспорт удобрений из России с 1 июня по 30 ноября составит 16,3 млн т

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство продлило действие ограничений на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года. Подписано соответствующее постановление. Общий объем экспортной квоты превысит 16,3 млн тонн, сообщила пресс-служба правительства.

Распределить объемы между экспортерами поручено Минпромторгу.

Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.

Также правительство увеличило квоту на вывоз удобрений, действующую с 1 января по 31 мая 2023 года, почти на 2 млн тонн (с ранее утвержденных 12,6 млн тонн) "в связи с полным обеспечением удобрениями внутреннего рынка". "Эта мера позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции", - отмечается в сообщении.

Минпромторг ранее предлагал установить общий объем экспортной квоты на период с 1 июня по 30 ноября 2023 года в размере 17,9 млн тонн. По оценке аналитиков телеграм-канала "Мои инвестиции", это предполагало существенный запас по возможностям экспорта для российских производителей.

Правительство ввело квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения несколько раз продлевались.