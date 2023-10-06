Квота на экспорт удобрений из России на период до конца ноября может вырасти на 2,2 млн т

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Квота на экспорт удобрений из России, действующая с 1 июня до 30 ноября, может вырасти на 2,2 млн тонн, до свыше 18,5 млн тонн.

Проект такого постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

Объем дополнительных экспортных квот рассчитан с учетом актуальных данных по производству, остаткам и поставкам удобрений и отражает объем, невостребованный на рынке России, говорится в пояснительной записке. Поставки удобрений отечественному агропромышленному комплексу осуществляются своевременно и в полном объеме, отмечают авторы проекта постановления.

Правительство ввело квоты на экспорт удобрений с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения несколько раз продлевались.

В конце мая правительство продлило действие ограничений на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября, общий объём квоты составлял более 16,3 млн тонн.