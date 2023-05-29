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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Саудовская Аравия может войти в состав членов Нового банка развития

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Новый банк развития (New Development Bank, НБР) ведет переговоры с Саудовской Аравией на предмет вхождения страны в качестве девятого члена банка, пишет Financial Times.

"В ближневосточном регионе мы признаем огромную важность Саудовской Аравии и в настоящее время ведем с ними квалифицированный диалог", - говорится в сообщении НБР.

Ежегодное собрание представителей стран, входящих в состав банка, пройдет 30 и 31 мая.

Присоединение Саудовской Аравии, крупнейшего экспортера нефти в мире, расширит возможности НБР по привлечению финансов, пишет FT. В прошлом году банк прекратил инвестиции в Россию, которая владеет 19%-ной долей в банке, на фоне западных санкций.

Привлечение средств является "важнейшей задачей в настоящий момент", сказал Ашвани Муту, глава отдела независимой оценки в НБР. "Мы испытываем проблемы с мобилизацией ресурсов", - добавил он.

Новый банк развития был учрежден на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе шестого саммита БРИКС в Бразилии в 2014 году между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР. Позже членами банка стали ОАЭ, Египет и Бангладеш. НБР предоставил финансирование почти сотне проектов на сумму $33 млрд.

Саудовская Аравия НБР
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