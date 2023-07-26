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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Путин поддержал инициативы Нового банка развития БРИКС по повышению его ликвидности

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Россия поддерживает идеи персонала Нового банка развития БРИКС, связанные с повышением его ликвидности, РФ является добросовестным участником этой структуры, заявил российский президент Владимир Путин.

"Знаем, что сейчас стоит вопрос о ликвидности банка. Здесь есть некоторые идеи вашего персонала, и мы их поддержим", - сказал Путин в ходе встречи в среду в Санкт-Петербурге с главой банка Дилмой Роуссефф.

Путин выразил надежду на то, что Роуссефф, с которой он знаком со времен ее пребывания на посту президента Бразилии, сделает все, чтобы "развивать этот очень важный (финансовый - ИФ) механизм". При этом Путин добавил, что деятельность банка осуществляется в условиях определенной напряженности, имея в виду то, что происходит в мировых финансах с учетом использования доллара в качестве резервной валюты.

При этом президент РФ подчеркнул, что "страны БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга, это касается и финансов".

Путин также подчеркнул, что Россия "является хорошим участником этой организации, в срок исполняет все свои обязательства перед банком (БРИКС - ИФ)".

Путин добавил, что между странами БРИКС "развиваются отношения в национальных валютах, и в этой связи банк мог бы сыграть определенную роль" в этой совместной деятельности.

БРИКС Владимир Путин Дилма Роуссефф
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