СДЭК заключил крупнейшую сделку на рынке московской логистики

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Оператор экспресс-доставки СДЭК арендовал 89 тысяч квадратных метров складской недвижимости в индустриальном парке "PNK парк МКАД-М4", сообщили в пресс-службе консультанта сделки NF Group.

"Компания СДЭК (...) арендовала 89 тысяч кв. м складской недвижимости в индустриальном парке "PNK парк МКАД-М4", расположенном на пересечении МКАД и трассы М4 "Дон", проходящей через аэропорт "Домодедово", - говорится в сообщении.

В нем сделка названа крупнейшей на рынке внутригородской логистики за всю историю. Стороны подписали долгосрочный договор аренды.

Общая площадь индустриального парка составляет 130 тысяч кв. м. СДЭК становится якорным арендатором объекта, полностью занимая его первые два этажа. Еще 41 тысяча кв. м на третьем этаже остаются свободными.

Исполнительный директор СДЭКа Артем Островский подчеркнул, что открытие нового склада в этой локации поможет сократить сроки доставки и обеспечит стратегическую возможность роста бизнеса и качества сервиса на ближайшие 7-10 лет.