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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

Астана договорилась с Москвой о перевозке грузов через Россию по внутренним ж/д тарифам

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Казахстанские грузоотправители смогут пользоваться внутренними тарифами в России при перевозках по железной дороге, сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

По его словам, об этом на саммите ЕАЭС в Москве договорились президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

Его спросили, что содержалось в записке российского президента, переданной Токаеву в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", - ответил Желдибай.

"Российское правительство считает, что (отправляемые с территории России - ИФ) товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России (в третьи страны - ИФ), должны применяться экспортные тарифы. Президент (Токаев - ИФ) передал (...) поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - отметил пресс-секретарь казахстанского президента.

Владимир Путин Казахстан ЕАЭС Касым-Жомарт Токаев Руслан Желдибай РЖД
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