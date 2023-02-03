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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами

РФ хочет синхронизировать планы ж/д- и транспортного строительства с восточными странами
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует договориться с рядом восточных стран о синхронизации планов строительства транспортной инфраструктуры на экономическом форуме "Россия - Исламский мир" в Казани в мае, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин журналистам в Казани в пятницу.

"Трасса М-12 "Восток", трассы М-5 и М-7 работают как международный коридор на Китай, на восток. Но у нас есть не менее важная задача - коридор на Казахстан, на Туркменистан, Иран, Индию. Это обход Каспия, так называемый восточный маршрут. Мы планируем на "Казаньсаммите" соглашение с коллегами из этих стран о синхронизации планов железнодорожного и транспортного строительства", - сказал Хуснуллин.

Минтранс РФ ведет переговоры со странами-партнерами по переориентации грузопотоков на международный транспортный коридор (МТК) Север-Юг. Глава министерства Виталий Савельев ранее говорил, что коридор предназначен для транспортировки грузов между РФ и Индией и условно разбивается на три участка: западный коридор с участием железной дороги, Транскаспийский коридор через Каспийское море, а также восточную ветку через Туркмению.

"Мы ведем переговоры с нашими партнерами, с нашими странами-партнерами, и я встречаюсь с министрами транспорта этих стран. Мы это обсуждаем открыто. Мы видим, такие решения есть. Мы видим, что идет переориентация", - говорил Савельев летом 2022 года.

Марат Хуснуллин
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