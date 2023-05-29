"АЛРОСА" в 2023 году начнет восстанавливать рудник "Мир"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в 2023 году начнет восстанавливать рудник "Мир", сообщил глава Якутии Айсен Николаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Эти годы мы проектировали новый рудник, он полностью спроектирован. Инвестиционные средства компания сейчас уже выделяет. Мы получили одобрение на это у правительства страны. Через наблюдательный совет все решения приняты, и мы в этом году начинаем этот крупнейший проект", - сказал Николаев.

По его словам, первая добыча в промышленных масштабах на руднике начнется в 2030-2031 году.

Руда месторождения содержит алмазы очень высокого качества, и проект "даст возможность городу Мирному и "АЛРОСА" еще лет 50 существовать", заверил глава республики.

Инвестиции в проект (рудник "Мир-Глубокий"), который предполагает строительство нового рудника взамен утраченного в результате аварии в 2017 году, оцениваются в 126 млрд рублей, говорил Николаев в ноябре 2022 года. Якутия предлагает заключить по руднику соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для снижения риска длительного инвестпериода на срок реализации проекта 20 лет.

В начале 2022 года "АЛРОСА" оценивала стоимость восстановления рудника "Мир" в $1,2-1,5 млрд. Завершить работы компания планировала в течение 6-9 лет.

Рудник "Мир" был затоплен в ходе аварии в августе 2017 года, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. В зоне затопления оказался 151 человек, восемь из них погибли. В руднике были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".

После аварии "АЛРОСА" планировала восстановить рудник. В июне 2019 года, когда были опубликованы первые предварительные расчеты капвложений в этот проект, оценка была на уровне 73 млрд рублей. В марте 2019 года "АЛРОСА" сообщала, что не видит возможности начать восстановление рудника до 2024 года.

В сентябре 2021 года "АЛРОСА" объявила запрос предложений на проведение инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации по проходке двух стволов на руднике "Мир".