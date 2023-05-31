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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании.

"Наблюдательный совет "АЛРОСА" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать финальные дивиденды по итогам деятельности компании за 2022 год. Учитывая внешние факторы неопределенности, такое решение позволит повысить устойчивость компании", - пояснила компания.

Вопрос о распределении прибыли и убытков по результатам 2022 г. рассмотрит годовое собрание акционеров "АЛРОСА" 30 июня. В собрании примут участие акционеры по данным реестра на 6 июня.

"АЛРОСА", в апреле прошлого года попавшая в SDN list, не выплачивала финальные дивиденды за 2021 г., а также за первое полугодие 2022 г. Дивиденды за первое полугодие 2021 г. составляли 64,7 млрд руб., что превышало 70% годовой чистой прибыли. Акционеры получили тогда 8 рублей 79 копеек на акцию (дивдоходность к моменту объявления - около 6,5%).

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплату не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x. К февралю 2022 г. "АЛРОСА" имела низкий уровень чистого долга, между 0,0х и 0,5x EBITDA и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 год.

Финансовые показатели "АЛРОСА" за 2022 г. не публиковались. Объем добычи, как сообщала компания, вырос на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов.

Оборот организаций, занимающихся добычей прочих полезных ископаемых в Якутии (в этом сегменте раскрываются данные по алмазам, а показатель на протяжении последних лет коррелировал с результатами "АЛРОСА"), по итогам 2022 г. сократился на 12,1%, до 244,66 млрд рублей. За первый квартал 2023 г. реализация была на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%.

АЛРОСА
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