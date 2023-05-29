Акционеры "КАМАЗа" рассмотрят вопрос о дивидендах на годовом собрании 29 июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "КАМАЗ", в повестку которого включены вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, состоится 29 июня в форме заочного голосования, сообщила компания.

Рекомендацию по финальным дивидендам за прошлый год совет директоров компании-автопроизводителя пока не давал.

Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 руб. на акцию, всего около 382 млн руб.

Повестка годового собрания акционеров "КАМАЗа" также включает вопросы об утверждении годового отчета компании, избрании членов совета директоров, утверждении устава и положения о совете в новой редакции, а также об участии автопроизводителя в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии (АРТСНЭ) и ряд других.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. В конце декабря гендиректор компании Сергей Когогин говорил журналистам, что в компании ожидают рекордной чистой прибыли за всю историю компании. "Думаю, по финансовым показателям мы завершим этот год значительно лучше, чем самый удачный за всю историю 2021 год", - сказал Когогин. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 г., как ожидается, превысит 5 млрд руб.

На заседании горсовета Набережных Челнов в конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд руб. Данные о прибыли или убытке по РСБУ не приводились.