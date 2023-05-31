Гендиректор "КАМАЗа" сообщил о высокой вероятности выплаты дивидендов за 2022 год

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ", скорее всего, выплатит дивиденды за 2022 год.

"Могу сказать, что, скорее всего, да", - ответил гендиректор компании Сергей Когогин на вопрос журналистов о возможности выплаты дивидендов.

Размер выплат, а также объем прошлогодней чистой прибыли "КАМАЗа" он не уточнил.

Годовое собрание акционеров "КАМАЗа", в повестку которого включены вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, состоится 29 июня в форме заочного голосования.

Рекомендацию по дивидендам за прошлый год совет директоров компании-автопроизводителя пока не давал.

Последний раз "КАМАЗ" выплачивал дивиденды за 2020 год - в размере 0,54 рубля на акцию, всего около 382 млн рублей.

"КАМАЗ" не публиковал отчетность по МСФО за 2022 год. В конце декабря Когогин говорил журналистам, что в компании ожидают рекордной чистой прибыли за всю ее историю. "Думаю, по финансовым показателям мы завершим этот год значительно лучше, чем самый удачный за всю историю 2021 год", - говорил Когогин. В пресс-службе "КАМАЗа" уточняли, что чистая прибыль компании за 2022 год, как ожидается, превысит 5 млрд рублей.

На заседании горсовета Набережных Челнов в конце февраля 2023 года Когогин сообщал, что выручка "КАМАЗа" за 2022 год по РСБУ выросла на 7%, до 267,3 млрд рублей. Данные о прибыли или убытке по РСБУ не приводились.

"КАМАЗ" не раскрывает изменения в составе акционеров. По данным сайта автопроизводителя, на конец 2022 года его основными владельцами были "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (сейчас принадлежит CEO "КАМАЗа" Сергею Когогину (30%), бизнесменам Николаю Тимохину (50%) и Рубену Варданяну (20%)) и германский Daimler AG (15%, в прошлом году концерн объявил о приостановке операций в России).