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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Портфель займов МФО в России в I квартале вырос на 4%

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в первом квартале 2023 года вырос до 380,5 млрд руб., что на 4,4% выше показателя четвертого квартала прошлого года (364,4 млрд руб.), говорится в докладе ЦБ о тенденциях на рынке МФО.

При этом годовой темп прироста совокупного портфеля в течение 2022 года снижался и в I квартале 2023 года находился на уровне II-III кварталов 2020 года (период пандемии и действия ограничений), отмечает ЦБ.

Снижение темпов годового прироста происходило как на фоне ослабления общей потребительской активности и ужесточения риск-политик МФО в 2022 году, так и вследствие ежеквартальной продажи значительного объема задолженности (цессия в 2022г - 57,6 млрд руб.), сказано в докладе.

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Объем выдач в первом квартале 2023 года вырос на 3%, до 216 млрд руб. (210 млрд руб. в IV квартале 2022г), что связано с оживлением потребительского сегмента. В первом квартале выдачи POS-займов увеличились на 46% по объему выданных средств и на 30% по количеству договоров.

МФО в первом квартале 2023 года продали задолженности на 15,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в IV квартале 2022 года. Это повлияло на снижение показателя NPL90+, который сократился на 0,5 п.п., до 34,3%, по сравнению с IV кварталом (31,4% в I квартале 2022г).

Чистая прибыль МФО за первый квартал составила 13,4 млрд руб., что на 6,6% ниже показателя IV квартала 2022 года и в 2,7 раз больше, чем в I квартале прошлого года (4,9 млрд руб. в 2022г). Большую часть прибыли (78%) обеспечили 15 участников, на которых приходится 46,6% совокупного портфеля рынка.

"У части компаний существенный рост на горизонте года связан с ростом бизнеса и увеличением оборотов, часть компаний сообщает об ужесточении скоринга (стабильное погашение при снижении объемов резервирования) и улучшении работы с просроченной задолженностью", - говорится в докладе регулятора.

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