ЦБ РФ ужесточил ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Банк России устанавливает более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой - сокращает макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам на III квартал 2023 года на 5 процентных пунктов (п.п.), говорится в сообщении регулятора.

"Решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов)", - отмечает ЦБ.

Инструмент макропруденциальных лимитов заработал с 1 января 2023 года, он дает ЦБ возможность оперативно ограничить риски возможного увеличения долговой нагрузки населения и в отличие от макропруденциальных надбавок позволяет не отвлекать капитал банков, который потребуется в ближайшие годы для финансирования структурной трансформации экономики.

С учетом принятого Банком России решения с III квартала текущего года потребкредиты с высокой долговой нагрузкой (показатель долговой нагрузки свыше 80%) будут ограничены лимитом 20% выдач таких ссуд (сейчас - 25%). Для микрофинансовых организаций макропруденциальный лимит составит 30% (сейчас - 35%). Доля выдач потребкредитов на срок свыше пяти лет будет ограничена планкой 5% (сейчас - 10%).

Адаптация к мерам

ЦБ решил ввести более жесткие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой с учетом адаптации банков и МФО к макропруденциальным лимитам, а также на фоне сохранения устойчивой динамики необеспеченного потребительского кредитования.

Установление макропруденциальных лимитов с начала 2023 года не привело к стагнации портфеля потребительских кредитов и займов, отмечает регулятор. Рост задолженности в I квартале составил 2,5%, в апреле - 1,2%, что было обеспечено увеличением спроса на кредиты со стороны населения. Количество поданных заявок на кредит увеличилось на 15% в I квартале 2023 года по сравнению с IV кварталом 2022 года.

Поддержку кредитованию также оказало некоторое перераспределение рынка в пользу банков с исторически небольшой долей кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% и небольшой долей кредитов на срок свыше 5 лет. Без этого действие макропруденциальных лимитов, по мнению ЦБ, оказало бы более сдерживающее влияние на динамику кредитного портфеля.

По итогам I квартала 2023 года банки и МФО с запасом соблюдали макропруденциальные лимиты, подчеркивает регулятор. Вместе с тем, соблюдение лимитов было достигнуто банками за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита и на меньший срок, отмечает ЦБ.

Запланированное ужесточение макропруденциальных лимитов, по мнению регулятора, будет частично компенсировано ожидаемым изменением порядка расчета ПДН по долгосрочным кредитам. Банки смогут рассчитывать ПДН по необеспеченным потребительским кредитам на срок более четырех лет без учета предположения, что такие кредиты будут погашены в течение 48 месяцев. Это, по оценке Банка России, снизит долю кредитов с ПДН более 80% на 2-3 п.п.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на IV квартал 2023 ЦБ примет в августе 2023 года с учетом динамики кредитования, долговой нагрузки населения и стандартов кредитования. Банк России продолжит ограничивать рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении.