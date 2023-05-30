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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Безработица в Японии в апреле уменьшилась до 2,6%, ниже прогноза

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2023 года в Японии безработица снизилась до 2,6% по сравнению с 2,8% в марте, сообщило Министерство внутренних дел и связи страны.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 2,7%. Мартовский уровень был максимальным за четырнадцать месяцев. Для сравнения, в апреле 2022 года безработица находилась на отметке 2,5%.

Число безработных в стране в апреле снизилось на 150 тысяч относительно марта и составило 1,8 млн человек. Количество занятых повысилось на 130 тысяч - до 67,44 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 132 открытых вакансии, как и в марте. Это самый низкий показатель с августа 2022 года.

Япония
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