Безработица в Японии в январе снизилась до минимума с февраля 2020 года

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Безработица в Японии в январе неожиданно снизилась до 2,4% - минимального уровня с февраля 2020 года, по сравнению с 2,5% месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи страны.

Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне, по данным Trading Economics.

Для сравнения, в январе 2022 года безработица находилась на отметке 2,8%.

Число безработных в стране в прошлом месяце снизилось на 40 тыс. относительно декабря и составило 1,67 млн человек. Количество занятых повысилось на 180 тыс., до 67,44 млн человек.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в январе приходилось 135 открытых вакансий. Показатель не изменился по сравнению с декабрем, оставшись на максимуме с марта 2020 года четвертый месяц подряд.