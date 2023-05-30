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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Brent подешевела до $76,63 за баррель

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются во вторник на фоне низкой активности торгов после выходных в США и Великобритании.

К 8:15 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,57%), до $76,63 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,12 (0,15%), до $77,07 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI дешевели к этому моменту на Нью-Йоркской товарной бирже на $0,26 (0,36%), до $72,41 за баррель. 29 мая основные торги на бирже не проводились из-за выходного в США.

Внимание трейдеров по-прежнему направлено на ситуацию с потолком американского госдолга. Осталась всего неделя до 5 июня - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен обозначила как дедлайн для повышения лимита госзаимствований.

Голосование в Палате представителей по проекту соглашения, достигнутого президентом Джо Байденом и спикером нижней палаты Конгресса республиканцем Кевином Маккарти, запланировано на 31 мая. Далее оно поступит на рассмотрение в Сенат.

Байден лично призвал законодателей одобрить соглашение.

Brent WTI Джанет Йеллен Джо Байден Конгресс США
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