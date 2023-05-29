Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель благодаря сделке по госдолгу США

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в понедельник на фоне оптимизма по поводу повышения потолка госдолга США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по Москве составляет $77,53 баррель, что на $0,58 (0,75%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,69 (0,9%), до $76,95 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились к этому времени на $0,65 (0,89%), до $73,32 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,84 (1,2%), до $72,68 за баррель.

По итогам минувшей недели контракт на Brent подорожал на 1,8%, WTI выросла в цене на 1,4%.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. По его словам, это предотвращает "наихудший из возможных кризисов", то есть вероятность дефолта по госдолгу США.

Переговорщики завершают работу над текстом законопроекта, который затем поступит в Палату представителей и Сенат.

Как ожидается, объем торгов в понедельник может оказаться ниже обычного из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с государственными праздниками.

Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на пять единиц и составило 570, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Это минимум с марта 2022 года.