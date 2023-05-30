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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

СД "Роснефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 год в 17,97 руб. на акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила компания.

Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года.

Годовое собрание акционеров состоится 30 июня в заочной форме. В нем могут принять участие владельцы бумаг, зарегистрированные в реестре на 5 июня текущего года.

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Роснефть
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