Акционеры "Роснефти" утвердили финальные дивиденды за 2022 г. в 17,97 руб. на акцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 30 июня утвердили финальные дивиденды за 2022 год в размере 17,97 руб. на акцию, сообщила НК.

Реестр для получения дивидендов составляется по данным на 11 июля 2023 года.

Как сообщалось, акционеры на внеочередном собрании 23 декабря 2022 года в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20 руб. 39 коп. на акцию. На выплату промежуточных дивидендов было направлено 216,1 млрд руб. в рамках действующей дивидендной политики - 50% чистой прибыли по МСФО. Дивидендная политика компании также предполагает возможность выплат два раза в год.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за минувший год составила 813 млрд руб. Глава компании Игорь Сечин заявлял, что прибыль по итогам 2022 года "служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период".

Уставный капитал НК составляет 105 981 778, 17 руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

Добыча углеводородов компанией за 2022 год достигла 5,1 млн баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, превысив результат 2021 г. на 2,3%.