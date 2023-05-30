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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Hayat вложила 150 млн рублей в расширение завода санитарно-гигиенических изделий в Калуге

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Компания "Хаят Россия" (входит в холдинг Hayat, Турция) запустила на своем калужском заводе линию по выпуску бумажных полотенец, инвестиции в расширение производства превысили 150 млн рублей, сообщило агентство регионального развития Калужской области.

"На современной автоматизированной линии налажен выпуск бумажных полотенец V-сложения, предназначенных для применения "вне дома"- в гостиницах, ресторанах, на предприятиях, в учебных и медицинских учреждениях, бизнес-центрах и др.", - говорится в сообщении агентства.

Это будут полотенца на 100% из российского сырья.

"Новые инвестиции в производственную площадку в Калуге призваны укрепить наше положение и увеличить долю рынка "Хаят" в сегменте AFH (away-from-home, "вне дома"). Благодаря открытию новой линии у нас появилась возможность существенно расширить ассортимент профессиональных санитарно-гигиенических изделий, производящихся в России из локального сырья", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Хаят Россия" Метина Мете.

Hayat запустил завод бумажно-гигиенической продукции в ОЭЗ "Калуга" в 2021 году. Объем инвестиций составил 10 млрд рублей, мощность предприятия - 70 тысяч тонн в год. Предприятие выпускает туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, а также бумагу-основу.

Основанная в Турции группа Hayat специализируется на производстве чистящих и моющих средств санитарно-гигиенической бумажной продукции и других товаров.

Калуга Турция Калужская область Хаят Россия Hayat
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