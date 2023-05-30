Сводный индекс доверия в еврозоне в мае снизился больше, чем ожидалось

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в мае опустился до 96,5 пункта по сравнению с пересмотренными 99 пунктами месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 98,9 пункта с объявленного ранее апрельского уровня в 99,3 пункта, по данным Trading Economics.

Майское значение индекса является минимальным с ноября 2022 года. Падение индикатора обусловлено стагнацией в экономике, сохранением высоких темпов инфляции, а также продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики Европейским центральным банком.

Индекс доверия в промышленном секторе снизился в этом месяце до минус 5,2 пункта с минус 2,8 пункта в апреле, в сфере услуг - до 7 пунктов с 9,9 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 5,3 пункта с минус 0,9 пункта, в строительном секторе - до 0,2 пункта с 0,9 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в мае увеличился до минус 17,4 пункта с минус 17,5 пункта в апреле. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев упал до минимальных с октября 2020 года 12,2 пункта с 15 пунктов месяцем ранее.