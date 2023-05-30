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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

VEON вступил в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON направил необходимую документацию для аннулирования евробондов компании, принадлежащих его российской дочерней структуре – ПАО "Вымпелком", в адрес Euroclear, Clearstream и регистраторов, говорится в его сообщении.

Таким образом, компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России, которая была анонсирована в ноябре прошлого года, отмечает VEON.

Согласно условиям выпуска бондов, на которые ссылается компания, регистратор должен аннулировать еврооблигации, приобретенные "дочкой" VEON и переданные ему в этих целях.

Аннулирование еврооблигаций – безналичная операция, она необходима для выхода из России и параллельно защищает VEON и его инвесторов от рисков дублирования платежей в будущем, подчеркнул CEO VEON Каан Терзиоглу, слова которого приводятся в сообщении. Он также добавил, что компания "с нетерпением ждет окончания процедуры аннулирования, что станет важной вехой" в завершении объявленной сделки.

VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против РФ. Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON было условием согласования властями анонсированной в ноябре прошлого года сделки по продаже холдингом "Вымпелкома" местному менеджменту. VEON заключил соглашение о продаже "Вымпелкома", обозначив в качестве дедлайна по сделке 1 июня 2023 года.

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.

Всего у VEON в обращении находились 8 выпусков евробондов, пять из них номинированы в долларах и три в рублях. С конца февраля уполномоченный брокер выкупал у российских держателей евробонды VEON (цена выкупа варьировалась от 79,6% до 92,8% номинала в зависимости от выпуска), также их можно было обменять на новые биржевые облигации "Вымпелкома".

В опубликованном в конце марта отчете "Вымпелкома" сообщалось, что компания в феврале-марте 2023 года осуществила выкуп еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей. За этот же период был осуществлен выпуск биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 млрд рублей. Сам VEON в начале мая сообщал, что "Вымпелком" выкупил еврооблигации общей номинальной стоимостью $1,6 млрд, что сопоставимо с цифрами, которые приводились в отчете "Вымпелкома".

В сообщении VEON, опубликованном во вторник, не уточняется, какой объем евробондов планируется аннулировать.

VEON Вымпелком Euroclear Clearstream
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