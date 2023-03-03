Гендиректор "Вымпелкома" ждет скорого завершения сделки по выкупу компании у VEON

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Сделка по выкупу российского оператора "Вымпелком" его менеджментом у VEON, завязанная на исполнение обязательств перед российскими держателями долговых обязательств холдинга, может быть закрыта еще до истечения отведенного на это срока.

VEON в конце ноября 2022 года заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" российскому менеджменту во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым, обозначив в качестве дедлайна по сделке 1 июня 2023 года. В начале февраля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку, обусловив согласие выкупом компанией не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов. После этого инвесткомпания "Алор" предложила российским держателям евробондов VEON их выкуп или обмен на новые облигации "Вымпелкома".

Процесс идет быстро, заявил журналистам Торбахов: "Очень много крупных игроков, мелких игроков уже заключают сделки (...) Уже огромное количество сделок оформлено".

"Я надеюсь, что мы очень оперативно... Пока все идет таким темпом, что я думаю, что мы достаточно быстро закончим сделку", - заявил глава "Вымпелкома".

По его словам, объем кредитных ресурсов, которые потребуется привлечь самой компании, зависит от того, какая доля держателей евробондов предпочтет обмену на новые российские облигации выкуп. "Мы не можем заранее знать, сколько холдеров захотят менять, сколько - захотят деньги получить. В зависимости от этого будут получаться кредитные средства", - пояснил он.

Анонсируя сделку, VEON сообщал, что холдинг выручит от продажи актива 130 млрд рублей, при этом основная сумма сделки будет выплачена за счет того, что российский бизнес переведет на себя часть группового долга. По словам Торбахова, оплата части сделки денежными средствами в пользу VEON вряд ли потребуется, вся сумма будет обеспечена за счет сокращения долга холдинга.

Торбахов подтвердил, что дальнейшая перепродажа "Вымпелкома" сторонним инвесторам на этом этапе не обсуждается. "Любая компания на свете потом когда-нибудь может быть продана, переименована и так далее. Сегодня мы ничего подобного не обсуждаем ни с кем и движемся к закрытию сделки, сосредоточены на этом", - сказал глава "Вымпелкома".

Ранее CEO VEON Каан Терзиоглу также заявлял "Интерфаксу", что слухи о дальнейшей перепродаже "Вымпелкома" являются необоснованными.

Торбахов также заявил, что после закрытия сделки стратегия "Вымпелкома" не претерпит никаких кардинальных изменений, не будет меняться и бренд.