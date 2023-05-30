Банки в России увеличили в январе-апреле выдачу ипотечных кредитов на 24%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Банки РФ в январе-апреле 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 1 трлн 839,6 млрд рублей, что на 23,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 486,7 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ.

При этом количество предоставленных в январе-апреле текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% (499,3 тыс. против 442,8 тыс.).

Совокупный портфель ипотечных кредитов банков с учетом приобретенных прав требований в январе-апреле 2023 года увеличился на 896,0 млрд рублей, или на 6,4%, до 14 трлн 959,6 млрд рублей.

В апреле 2023 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 566,1 млрд рублей, что в 3,5 раза больше, чем в апреле 2022 года (161,6 млрд рублей), по сравнению с мартом 2023 года выдача уменьшилась на 0,6% с 569,4 млрд рублей.

Количество предоставленных в апреле кредитов увеличилось по сравнению с апрелем прошлого года в 3,1 раза (153,3 тыс. против 49,4 тыс.), по сравнению с мартом текущего года - уменьшилось на 0,4%.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в апреле увеличился на 305,0 млрд рублей, или на 2,1%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в апреле увеличилась до максимальных с марта 2020 года 8,52% с 8,16% в марте.

Средний размер одного ипотечного кредита в апреле составил 3,693 млн рублей, что на 0,1% меньше, чем в марте.

Годовые темпы роста этого показателя снизились до 12,8% после 15,5% в марте, 4,8% в феврале, 5,8% в январе и 17,9% в декабре.

Средневзвешенный срок одного кредита в апреле снизился до 286,2 месяца с 287,4 месяца в марте (рекордно высоким он был в декабре - 289,4 месяца).

За год средний срок кредита увеличился на 22,8 месяца, или на 8,7%, с 263,4 месяца в апреле 2022 года.