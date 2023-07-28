Российские банки в I полугодии увеличили портфель ипотечных кредитов на 12%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совокупный портфель ипотечных кредитов российских банков в первом полугодии 2023 года с учетом приобретенных прав требований увеличился на 1 трлн 607,7 млрд рублей, или на 11,6%, до 15 трлн 653,9 млрд рублей против роста на 718,5 млрд рублей, или на 6,0% за аналогичный период 2022 года, сообщает сайте ЦБ.

Банки в январе-июне 2023 года выдали ипотечные жилищные кредиты на 3 трлн 46,8 млрд рублей, что на 62,1%% больше, чем за аналогичный период 2022 года (1 трлн 879,9 млрд рублей), следует из информации регулятора.

При этом количество предоставленных в первой половине текущего года кредитов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,4% (824,9 тыс. против 544,8 тыс.).

Банки в июне предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 626,7 млрд рублей, что на 8,0% больше по сравнению с маем (580,5 млрд рублей) и в 2,5 раза больше по сравнению с июнем 2022 года (253,5 млрд рублей).

При этом количество предоставленных в июне кредитов увеличилось по сравнению с маем на 6,3%, до 167,8 тыс. со 157,8 тыс., по сравнению июнем прошлого года - в 2,6 раза с 65,4 тыс.

Совокупный портфель ипотечных кредитов с учетом приобретенных прав требований в июне увеличился на 362,5 млрд рублей, или на 2,4%.

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в июне увеличилась до 8,45% с 8,40% в мае.

Средний размер одного ипотечного кредита в июне составил 3,734 млн рублей, что на 1,5% больше, чем в мае. Он был меньше, чем в июне 2022 года на 3,6%, отрицательная годовая динамика этого показателя в июне была зафиксирована второй месяц подряд (в мае средний размер кредита также был на 3,6% меньше по сравнению с маем прошлого года).

Средневзвешенный срок одного кредита в июне также не изменился, он как и в мае составил 288,9 месяца (рекордно высоким он был в декабре 2022 года - 289,4 месяца).

За год средний срок кредита увеличился на 19 месяцев, или на 7,0%, с 269,9 месяца в июне 2022 года.