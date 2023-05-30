Капитализация Nvidia впервые превысила $1 трлн

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических микрочипов Nvidia Corp. стал первым чипмейкером, капитализация которого превысила $1 трлн, пишет издание Barron's.

Акции компании дорожают на 5,5% в ходе торгов во вторник и торгуются на уровне $410,7 за бумагу. Капитализации в $1 трлн соответствует котировка в $404,86 за акцию.

Nvidia стала седьмой компанией из США, преодолевшей эту отметку. В клуб "триллионеров" сейчас входят Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft, а раньше входили также Tesla и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Рост акций Nvidia поддерживается оптимизмом в отношении технологий искусственного интеллекта, которые работают на чипах компании.