Nvidia увеличила квартальную прибыль в десять раз, до рекорда

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль почти в 10 раз во втором финансовом квартале и повысил выручку вдвое за счет взлета спроса на чипы, используемые при разработке технологий искусственного интеллекта.

Показатели оказались рекордными в истории компании и существенно превзошли ожидания рынка. Nvidia также дала оптимистичный прогноз на третий финквартал, а ее акции подорожали на 6,6% на дополнительной сессии в среду.

Выручка компании за квартал, завершившийся 31 июля, составила $13,51 млрд против $6,7 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $11,19 млрд.

В том числе выручка в сегменте дата-центров увеличилась в 2,4 раза, до $10,32 млрд, при прогнозе $8,03 млрд.

Чистая прибыль Nvidia в прошедшем квартале составила $6,19 млрд, или $2,48 в расчете на акцию, по сравнению с $656 млн, или $0,26 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов подскочила до $2,70 на акцию с $0,51 на акцию при консенсус-прогнозе рынка для этого показателя $2,08 на акцию.

Главный финансовый директор компании Колетт Кресс отметила активный спрос на платформу HGX, которая используется "главным образом при разработке больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта".

Благодаря этому компания резко повысила валовую рентабельность, до 71,2% с 45,9% годом ранее.

"Облачные компании продают услуги на основе ИИ, тогда как Nvidia забирает львиную долю прибыли и выручки, - сказала MarketWatch аналитик Lopez Research Марибель Лопес. - Nvidia создает деньги и не собирается замедляться".

Согласно прогнозу компании, в третьем финквартале ее выручка составит $15,68-16,32 млрд. Аналитики в среднем ждут этот показатель на уровне $12,59 млрд.

Руководство Nvidia одобрило новую программу выкупа акций на сумму до $25 млрд. При этом в рамках предыдущей программы у компании еще остается около $4 млрд на выкуп собственных бумаг.

С начала 2023 года капитализация Nvidia взлетела в 3,2 раза, до $1,13 трлн. Она занимает по этому показателю пятое место среди всех американских компаний.