Ситибанк заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче портфеля кредитных карт

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Ситибанк (российская "дочка" американской группы Citi) заключил соглашение с банком "Уралсиб" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.

Действующим держателям кредитных карт Ситибанка при условии получения их согласия будет предложен переход на обслуживание в "Уралсиб" в соответствии с российским законодательством, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ситибанка.

Это соглашение следует за объявлением в октябре 2022 года договоренности по продаже Ситибанком портфеля рублевых потребительских кредитов банку "Уралсиб". Также ранее Citi заявлял, что будет совершать в России только те операции, которые требуются для выполнения локальных законодательных и регуляторных требований, напомнил представитель Ситибанка.

Банк "Уралсиб" сообщил, что кредитный лимит и процентная ставка по карте для клиентов Ситибанка будет соответствовать действующим сейчас условиям. "Мы просим клиентов не обращаться самостоятельно за получением карты, а дождаться коммуникации, которая в обязательном порядке будет со стороны нашего банка", - заявил представитель "Уралсиба".

Банк "Уралсиб" в декабре 2022 года завершил сделку по покупке портфеля потребительских кредитов у Ситибанка.

Ситибанк по итогам 2021 года занял 19-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", "Уралсиб" - 22-е место в этом рэнкинге.