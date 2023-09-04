Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Ситибанк намерен до конца года демонтировать в РФ все свои банкоматы

Ситибанк намерен до конца года демонтировать в РФ все свои банкоматы
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ситибанк объявил о начале сворачивания банкоматной сети, до конца 2023 года планирует демонтировать все устройства, говорится в сообщении кредитной организации.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сообщил банк.

Группа Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала прошлого года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В конце мая этого года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.

Ситибанк Citigroup
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В белгородском поселке Уразово 116 домов пострадали при обстрелах в выходные

Житель Курской области получил 20 лет заключения по делу о госизмене

Twitch оштрафован на 13 млн руб. за повторный отказ локализовать данные россиян

Более 50% россиян не поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Владелец Tinder оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян

Владелец Tinder оштрафован за повторный отказ локализовать данные россиян

ФСБ задержала в Херсонской области украинца, собиравшего бомбы для диверсантов

У побережья Крыма уничтожено четыре катера ВСУ с десантниками

АЛРОСА приступила к строительству объектов рудника "Мир"

АЛРОСА приступила к строительству объектов рудника "Мир"

Украинские дроны сбиты над Черным морем вблизи Крыма и над Курской областью

Что произошло за день: воскресенье, 3 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });