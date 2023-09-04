Ситибанк намерен до конца года демонтировать в РФ все свои банкоматы

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Ситибанк объявил о начале сворачивания банкоматной сети, до конца 2023 года планирует демонтировать все устройства, говорится в сообщении кредитной организации.

"Уважаемые клиенты, информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сообщил банк.

Группа Citi после неудачных попыток продать Ситибанк с третьего квартала прошлого года начала сворачивать российский розничный бизнес и бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями (МСП). Процесс затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений (включая филиалы) и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года Ситибанк продал портфель потребительских кредитов банку "Уралсиб". Сумма сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали. В конце мая этого года Ситибанк также заключил соглашение с "Уралсибом" о передаче ему портфеля кредитных карт в случае согласия клиентов.