Китайский промышленный PMI в мае неожиданно снизился до минимума за пять месяцев

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, по данным Государственного статистического управления КНР, снизился в мае до 48,8 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, обновив минимум за пять месяцев.

Эксперты в среднем ожидали роста индикатора до 49,4 пункта, отмечает Trading Economics.

Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на сокращение активности в промышленном секторе. Индикатор находится ниже данного уровня второй месяц подряд, до этого три месяца показатель находился выше этой отметки. PMI является опережающим индикатором деловой активности, поскольку менеджеры делают закупки с учетом ожидаемого спроса.

Подындекс производства в этом месяце уменьшился до 49,6 пункта по сравнению с 50,2 пункта в апреле, новых заказов - до 48,3 пункта с 48,8 пункта, экспортных продаж - до 47,2 пункта с 47,6 пункта. Между тем индикатор занятости повысился до 50,5 пункта с 50,3 пункта.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, снизился до минимума за пять месяцев - до 54,1 пункта против 54,7 пункта в прошлом месяце.

В сфере услуг и строительства PMI в мае снизился до 54,5 пункта с 56,4 пункта в предыдущий месяц. Это самый низкий уровень с января.

Подындекс новых заказов упал до 49,5 пункта с 56 пунктов в апреле, индикатор оптимизма уменьшился до 60,4 пункта с 62,5 пункта.

Сводный PMI в мае опустился до 52,9 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее.