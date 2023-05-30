В МИД КНР приветствуют визит Илона Маска в страну

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Пекин приветствует поездки предпринимателей из разных стран в Китай, в том числе владельца Twitter, SpaceX и Tesla Илона Маска, сообщили во вторник в МИД КНР.

"Китай всегда рад, чтобы предприниматели из разных стран, в том числе Илон Маск, посещали Китай, чтобы лучше понимать нашу страну и продвигать взаимовыгодное сотрудничество", - приводят китайские СМИ слова представителя МИД КНР Мао Нин.

Западные СМИ сообщают, что Маск ранее во вторник прибыл в Пекин. Это его первый визит в Китай за последние три года. Ожидается, что он проведет переговоры с рядом китайских официальных лиц, а также посетит завод Tesla в Шанхае.