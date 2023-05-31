Добыча углеводородов "Роснефти" в I кв. 2023 года составила 5,6 млн б.н.э./с.

Показатель вырос на 1,3% к IV кв. 2022 года

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Добыча жидких углеводородов "Роснефти" в I кв. 2023 г. составила 4 млн барр. в сутки, что на 0,8% превышает уровень IV кв. 2022 г., говорится в сообщении компании.

"Ключевым фактором роста стал проект "Сахалин-1", среднесуточная добыча на котором выросла в 1,8 раза квартал к кварталу. В конце 2022 г. "Роснефть" стала оператором проекта", - отмечается в пресс-релизе.

Среднесуточная добыча газа компанией в I кв. 2023 г. достигла 1,5 млн б.н.э. в сутки, превысив показатель IV кв. 2022 г. на 2,7%. Доля газа в добыче углеводородов в отчетном периоде увеличилась до 27,6%.

В результате добыча углеводородов в I кв. 2023 г. достигла 5,6 млн б.н.э. в сутки, увеличившись на 1,3% квартал к кварталу.

В первом квартале текущего года проходка в эксплуатационном бурении увеличилась до 2,8 млн м, или на 2,2% квартал к кварталу. "В эксплуатацию введено 700 новых скважин, причем 71% из них - горизонтальные. Доля новых горизонтальных скважин с многостадийным гидроразрывом пласта в I кв. 2023 г. составила 45%. Удельная добыча на горизонтальную скважину более чем в два раза выше данного показателя для наклонно-направленных скважин", - сообщает "Роснефть".

Объем переработки нефти в РФ в I кв. 2023 г. составил 22,6 млн т. Глубина переработки увеличилась до 76%, выход светлых нефтепродуктов - до 57,1%. "Динамика цен на АЗС компании на внутреннем рынке сохраняется на уровне ниже темпов инфляции", - подчеркивает "Роснефть".