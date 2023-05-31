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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Сечин заявил, что добровольное ограничение добычи нефти РФ скажется на показателях "Роснефти" во II кв.

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Добровольное снижение производства нефти в России окажет влияние на показатели "Роснефти" во втором квартале текущего года.

"Давление на показатели компании в отчетном квартале оказали изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с января, эмбарго на нефтепродукты со стороны ряда недружественных стран, введенное с февраля в дополнение к эмбарго на нефть, а также ограничение добычи нефти в стране, начиная с марта. Влияние последнего фактора не так значительно в отчетном квартале, но существенно скажется на показателях следующего", - приводятся в пресс-релизе "Роснефти" слова главного исполнительного директора НК Игоря Сечина.

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Добыча жидких углеводородов компанией в I квартале 2023 г. составила 4 млн баррелей в сутки, что на 0,8% превышает уровень IV квартала 2022 года.

Как сообщалось, Россия, которая является участником сделки ОПЕК+ по оптимизации добычи нефти, в начале года объявила, что добровольно снизит производство на 500 тыс. б/с в марте к февралю, затем эта мера была продлена до июля, а потом - до конца года. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что в мае РФ достигла данного целевого уровня.

С 1 мая к России присоединились другие страны, входящие в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении производства на 500 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Казахстан - на 78 тыс. б/с, ОАЭ - 144 тыс. б/с, Кувейт - 128 тыс. б/с, Алжир - 48 тыс. б/с, Оман - 40 тыс. б/с и Габон - 8 тыс. б/с. Общее снижение составит примерно 1,657 млн б/с (без учета России - 1,2 млн б/с). На таком уровне страны будут удерживать добычу до конца 2023 года.

На ближайшей встрече 4 июня страны ОПЕК+ намерены обсудить состояние рынка и в случае необходимости принять новые меры для достижения баланса. Россия примет участие в дискуссии, но будет придерживаться ранее принятых решений, говорил журналистам Новак. При этом в интервью газете "Известия" 25 мая он отмечал, что не видит предпосылок для новых шагов альянса.

Роснефть Игорь Сечин
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