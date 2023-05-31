Банк "Траст" в четвертый раз не смог продать 3,7% АКРА

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Торги по продаже банком "Траст" 3,7% акций Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в процедуре, следует из материалов Российского аукционного дома, на площадке которого должен был пройти аукцион.

Пакет акций АКРА для продажи был разделен на три лота по 1,23%. Начальная цена каждого лота - 27,9 млн рублей (83,7 млн рублей за весь пакет акций). Минимальная цена каждого лота - 21,9 млн рублей.

Это четвертая попытка банка "Траст" продать пакет акций АКРА. В предыдущий раз, в октябре 2022 года, торги по продаже 3,7% АКРА (также были разбиты на три лота по 1,23%) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена каждого лота тогда составляла 29,4 млн рублей (за весь пакет - 88,2 млн рублей), минимальная цена - 27,9 млн рублей.

"Траст" получил 3,7% АКРА, а также 9,9% Национального рейтингового агентства (НРА) и 9,9% "Эксперт РА" в 2019 году от "Открытие холдинга". Пакет НРА "Траст" продал главе агентства Алине Розенцвет почти за 5,3 млн рублей весной 2020 года.

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Акционерами АКРА при его создании в 2015 году выступали 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. Согласно уставу агентства, действующие акционеры не имеют права владеть свыше 5% его капитала.