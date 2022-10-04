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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Банк "Траст" в очередной раз не смог продать 3,7% агентства АКРА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Торги по продаже банком "Траст" 3,7% акций Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок на эти бумаги, говорится в материалах Российского аукционного дома, на площадке которого должен был пройти аукцион.

Для продажи пакет акций АКРА был разделен на три лота по 1,23% каждый. Начальная цена каждого лота - 29,4 млн рублей (за весь пакет - 88,2 млн рублей). Минимальная цена каждого лота - 27,9 млн рублей.

Это третья попытка банка "Траст" продать пакет акций АКРА. В предыдущий раз, в ноябре 2021 года, торги по продаже 3,7% АКРА (также были разбиты на три лота по 1,23%) были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Начальная цена каждого лота тоже составляла 29,4 млн рублей (88,2 млн рублей за весь пакет).

До этого "Траст" выставлял на торги 3,7% АКРА в апреле 2020 года, рассчитывал продать этот пакет единым лотом по стартовой цене 120,4 млн рублей. Тогда же банк продавал доли в еще двух рейтинговых агентствах: 9,9% "Национального рейтингового агентства" (НРА) и 9,9% "Эксперт РА". В итоге "Траст" продал пакет НРА его главе Алине Розенцвет почти за 5,3 млн рублей, торги по продаже доли "Эксперт РА" при стартовой цене в 62,9 млн рублей и доли АКРА не состоялись из-за отсутствия заявок.

"Траст" получил 3,7% АКРА, 9,9% НРА и 9,9% "Эксперт РА" в 2019 году от "Открытие холдинга".

На базе "Траста" создан банк непрофильных активов. На его баланс переданы непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.

Акционерами АКРА при его создании в 2015 году выступали 27 крупнейших российских компаний и финансовых институтов с долями 3,7% у каждого. По уставу агентства, действующие акционеры не имеют права владеть свыше 5% его капитала.

Траст РАД АКРА ФК Открытие
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