В России в апреле производство золота выросло на 10,5%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в годовом измерении на 10,5%, сообщил Росстат.

По сравнению с мартом производство снизилось на 27,1%.

В общей сложности за 4 месяца объем производства золота в стране превышает результат соответствующего периода прошлого года на 9,4%.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.