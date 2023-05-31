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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

В России в апреле производство золота выросло на 10,5%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия в апреле 2023 года увеличила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в годовом измерении на 10,5%, сообщил Росстат.

По сравнению с мартом производство снизилось на 27,1%.

В общей сложности за 4 месяца объем производства золота в стране превышает результат соответствующего периода прошлого года на 9,4%.

Абсолютных показателей по производству золота Росстат не публикует.

Росстат
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