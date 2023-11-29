Росстат отметил снижение выпуска золота в стране в октябре на 26,7% г/г

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Россия в октябре 2023 года снизила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 26,7% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщил Росстат.

К сентябрю 2023 года показатель сократился на 19,3%.

В общей сложности по итогам 10 месяцев объем производства золота в стране ниже результата соответствующего периода прошлого года на 2,2%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.