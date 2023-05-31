LyondellBasell отложила планы по выходу из нефтеперерабатывающего бизнеса

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Международная нефтехимическая компания LyondellBasell Industries N.V., которая ранее планировала остановить работу нефтеперерабатывающего завода в Хьюстоне до конца текущего года, отложила его закрытие.

Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь его деятельность будет прекращена "не позднее конца первого квартала 2025 года". Благоприятные итоги инспекций и стабильные результаты НПЗ укрепили уверенность LyondellBasell в возможности продолжения безопасной и надежной работы предприятия.

Тем не менее LyondellBasell по-прежнему нацелена на прекращение деятельности своего нефтеперерабатывающего бизнеса. В новую стратегию компании входит переход на низкоуглеродные решения, в связи с чем LyondellBasell разрабатывает планы на будущее для НПЗ в Хьюстоне.

Мощность предприятия составляет 268 тысяч баррелей в сутки.