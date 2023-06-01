Суд решил, что завод "Газпрома" не получит с Юганскнефтегаза 4,6 млрд рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа, который ранее отказал АО "Газпром трубинвест" (Волгореченский трубный завод "Газпрома") во взыскании с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (входит в НК "Роснефть") 4,6 млрд рублей неустойки за неисполнение обязательств по заказу трубной продукции, принял такое решение в связи с неверным толкованием истцом условий договора и норм гражданского законодательства, говорится в опубликованной мотивировочной части решения суда.

В 2017 году стороны заключили небольшой краткосрочный контракт на полгода и объемом менее 5 тысяч тонн. Он допускал и возможность дальнейшего долгосрочного сотрудничества, в рамках которого нефтяная компания могла приобрести в 2018-2022 годах более 437 тысяч тонн трубной продукции (минимально гарантированный объем).

Реально "РН-Юганскнефтегаз" заказал и оплатил за этот период только 217 тысяч тонн. "Газпром трубинвест" же счел, что если нефтяная компания направляет ему отгрузочные разнарядки, то тем самым принимает его предложение о дополнительных поставках в полном объеме, в связи с чем и подал в суд.

"Указанный довод истца основан на неверном толковании условий договора и норм гражданского законодательства. Направление покупателем годовой отгрузочной разнарядки на 2018 год (и за все последующие годы) с указанием иного количества товара, чем ему предложено в договоре, является новой офертой (предложение заключить договор - ИФ), а не акцептом (принятием предложения - ИФ) оферты поставщика", - изложил суд свою позицию.

Следовательно, у "РН-Юганскнефтегаза" не возникла обязанность приобретать у "Газпром трубинвеста" минимально гарантированный объем товара, а тот в свою очередь не вправе был рассчитывать на получение дохода от продажи предложенного в договоре объема товара, заключил суд.

Суд также отметил, что указанный договор с 2018 года фактически стал рамочным, так как трубный завод не стал отказываться от поставок запрошенного заказчиком объема продукции.

"Истец не доказал, что со стороны ответчика допущено нарушение обязательств по договору, что исключает удовлетворение исковых требований о взыскании спорной суммы как упущенной выгоды истца", - говорится в материалах суда.

При этом суд признал обоснованным довод ответчика о пропуске срока исковой давности по заявленным требованиям: он истек в июле 2020 года, тогда как "Газпром трубинвест" подал иск лишь в январе 2023 года.

Как сообщалось, "РН-Юганскнефтегаз" 21 марта направил в суд встречный иск о взыскании с "Газпром трубинвеста" неустойки за нарушение сроков поставки товара, однако суд отказался его рассматривать из-за не связанных между собой обстоятельств дела.

"Газпром трубинвест" производит трубы для обустройства нефтяных и газовых месторождений, 99,9% уставного капитала принадлежит ПАО "Газпром".

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшее нефтедобывающее предприятие "Роснефти", ведет добычу и геологоразведку на 31 месторождении в ХМАО.