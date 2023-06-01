Падение цен на жилье в Великобритании в мае было максимальным с 2009 года

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на жилье в Великобритании в мае снизились на 3,4% относительно того же месяца прошлого года, согласно данным британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Это самое значительное падение с июля 2009 года.

Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 3,2%, сообщает Trading Economics.

Стоимость жилья в прошлом месяце относительно апреля опустилась на 0,1%. Эксперты ожидали, что она упадет на 0,5%.

Средняя цена дома составляет сейчас 260 736 фунтов стерлингов (около $324 тыс.). С последнего пика, зафиксированного в августе 2022 года, цены стали меньше на 4%.

"Негативные факторы на рынке жилья, похоже, будут усиливаться" в ближайшие месяцы, предупредил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Опубликованные недавно данные о сохранении высокой инфляции в стране указывают на вероятность того, что Банк Англии поднимет стоимость заимствований выше 5% годовых к концу текущего года, полагают экономисты. Это, в свою очередь, приведет к увеличению ставок по ипотечным кредитам.

По словам Гарднера, надо также ожидать, что "процентные ставки будут оставаться высокими более длительный срок", чем предполагалось ранее.