Британское правительство обсуждает с бизнесом высокие цены на продукты питания

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании обсуждает высокие цены на продовольствие с представителями отрасли, однако принудительно ограничивать стоимость продуктов питания не планирует, сообщает CNBC.

"Если и будет какая-либо схема, направленная на снижение продовольственных цен для потребителей, то она будет добровольной, - заявили телеканалу в правительстве. - Мы знаем, под каким давлением находятся домохозяйства в условиях роста расходов, и хотя инфляция замедляется, цены на продукты питания стабильно высоки. Именно поэтому премьер-министр и министр финансов обсуждают с представителями продовольственного сектора, какие дополнительные меры можно принять".

Sunday Telegraph писала, что советники британского премьера Риши Сунака начали работу над схемой, по которой супермаркеты будут добровольно ограничивать цены на определенные товары.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении, сообщило на прошлой неделе Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 10,1% в марте. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки при этом выросли на 19,1% против 19,2% месяцем ранее.